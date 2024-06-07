Путин напомнил о роли Собчака в создании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин вспомнил о роли бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в создании ПМЭФ и выразил ему благодарность. Так, Собчак являлся инициатором создания Петербургского экономического форума и его первым организатором.

«Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. Теперь действительно это превратилось в такую востребованную и очень нужную масштабную площадку», – отметил президент в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга.



Ранее Александр Беглов заявил, что на ПМЭФ заключили соглашения на 1 триллион 227 миллиардов рублей. Рабочая встреча Владимира Путина и Александра Беглова состоялась на полях Петербургского экономического форума.