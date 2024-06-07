Путин: Россия готова предлагать технологическое партнёрство полного цикла

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил о готовности российской стороны предлагать другим странам полноформатное технологическое партнерство полного цикла.

«Мы готовы предлагать другим странам полноформатные технологические и промышленные партнёрства. Включая обеспечение полного жизненного цикла товаров и услуг, с подготовкой кадров, локализацией производств, инжиниринговым сопровождением, техническим сервисом, страхованием и т.д.», — сказал он.



По его словам, данный подход позволяет российским компаниям работать с партнёрами с долгосрочным заделом.

RT ведёт трансляцию сессии.