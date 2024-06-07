$88.76+0.0296.57+0.13
Почта

Путин поставил цель по снижению доли импорта в экономике России

Доля импорта в экономике России должна снизиться до 17 процентов ВВП. Такую цель в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поставил президент страны Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Путин поставил цель по снижению доли импорта в экономике России
© РИА Новости

По словам главы государства, сокращение доли импорта должно достигаться не за счет торговых барьеров — добиться этого необходимо благодаря развитию собственных отраслей.

«Динамика в принципе у нас хорошая. Вот смотрите: в 2019 году доля импорта России достигала 26 процента ВВП. А 2023 году она составила 19 процента ВВП или 32 триллиона рублей», — заявил он.

В качестве примера Путин привел обеспечение внутреннего рынка — в последнее время страна удовлетворяет 100 процентов потребности в мясе. Как сообщалось ранее, по итогам 2023 года суммарные объема вывоза мяса и мясопродуктов из России выросли на 109 тысяч тонн и достигли отметки в 800 тысяч тонн.

Одним из важных рынков сбыта куриного мяса для российских экспортеров в 2023 году стал Китай. Увеличение поставок этой продукции в азиатскую страну ранее отмечал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Экономика
Борис Титов
Владимир Путин
ПМЭФ-2024