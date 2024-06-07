В России запустят долевое страхование жизней граждан

В России с 1 января 2025 года запустят долевое страхование жизней граждан, совмещающее принципы классического страхования и инвестирования. Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть госстрахование этих инвестиций на сумму в 2,8 миллиона рублей, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Соответствующий закон глава государства подписал еще в конце декабря 2023 года. Согласно его основным положениям, страхователь получает возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные им паи и получения инвестдохода в зависимости от их рыночной стоимости.