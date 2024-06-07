Путин: Россия обогнала Японию и Германию по объему экономики

Россия по объему экономики уже обогнала Японию и Германию, однако нужно обеспечивать стабильный рост и далее. Об этом заявил сегодня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

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По словам главы государства, властями была поставлена задача войти в первую четверку экономик мира и по некоторым оценкам, в частности, по дополнительным расчетам Всемирного банка, Россия оказалась впереди Японии.

«Россия занимает четвертое место по размеру ВВП, по паритету покупательной способности. Но, что хотел бы отметить - дело, конечно, не в системах оценки и расчетов ВВП, и даже не в формальном выходе на четвертую строчку - ну вот где-то рядом Россия, Федеративная Республика Германия, Япония, разница небольшая, мы впереди, но разница небольшая. Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать. Другие страны тоже не стоят на месте», - заметил он.



Президент подчеркнул, что задача сегодня в том, чтобы «обеспечивать стабильно высокие темпы и качество роста на долгосрочную перспективу», пишет РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главная тема его в этом году - «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».