Путин заявил о дефиците торгового баланса США

США потребляют на триллион долларов в год больше, чем производят, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

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Такие показатели дефицита торгового баланса, по словам главы государства, «это и есть неоколониализм в его современном издании», реализуемый путем выкачивания ресурсов из других стран.

Также Путин напомнил, что суммарный объем задолженности США перед мировой экономикой к настоящему времени достиг 54,3 триллиона долларов. Он уточнил, что 12,6 триллиона из этой суммы принадлежат физическим лицам, держащим их на банковских счетах «вне границ США», еще 10 триллионов взяты американскими компаниями, а активы не обеспечены ничем кроме доверия к американской экономике.