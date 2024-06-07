Силуанов рассказал, хватит ли у страны денег на индексацию пенсий

Сейчас в Пенсионном фонде есть средства для индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ, раньше денег на эти цели не хватало.

Задача индексации пенсий работающим пенсионерам может быть реализована, президент об этом сказал <...> Это будет сделано без каких-либо добавок из федерального бюджета, — отметил Силуанов.



Ранее Путин выступил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума и объявил о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Российский лидер поручил Госдуме принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию.

Путин одобрил индексацию пенсий работающим пенсионерам

По мнению председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского, решение Путина об индексации пенсий является справедливым и правильным. Он отметил, что теперь работающие и неработающие пенсионеры выровняются в правах индексации. По словам Рязанского, это не повышение, а компенсация, связанная с уровнем повышения цен.