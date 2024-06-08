Сечин заявил о продолжении роста спроса на нефть в мире

Спрос на нефть в мире продолжает расти, а развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти следующие десятилетия. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия. Уже к 2030 году рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления", - сказал он.



Наибольший рост спроса на нефть ожидается в странах Азии, являющихся основными торговыми партнерами России, добавил он.

Сечин также отметил, что прогноз ОПЕК рисует вполне реалистичную картину будущего мировой энергетики.