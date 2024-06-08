Западные СМИ отреагировали на выступление Путина на ПМЭФ

Журналисты крупных западных стран прокомментировали выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом пишет ТАСС.

Аналитики корпорации BBC (Великобритания) отметили, что неделя в Санкт-Петербурге была «сюрреалистичной». Они пояснили, что на фоне санкций и роста напряженности Россия послала сигнал, что «готова к сотрудничеству и, несмотря ни на что, дела идут как обычно».

Очередь за футболками с цитатами Путина на ПМЭФ попала на видео

По их словам, российский лидер вел себя уверенно, показал, что не собирается отступать.

«Его [Путина] заявления звучат все более уверенно, он не намерен отступать. Похоже, он верит, что в противостоянии между Россией и Западом первым моргнет Запад», — пояснили журналисты.



В агентстве Reuters заметили, что слова Путина о неприменении ЯО стали «серьезным сигналом [со стороны России] о том, что самый смертоносный конфликт в Европе с момента окончания Второй мировой войны не перерастет в ядерную войну».

Французская газета Le Parisien констатировала, что за два дня до выборов в Европарламент российский лидер заявил о том, что именно его страна становится носителем традиционной европейской культуры.

Авторы статьи уточнили, что в настоящее время Россия позиционирует себя как моральный оплот против Запада, который она представляет упадническим.

Le Figaro обратила внимание на то, что Путин получил тот благоприятный отклик от глобального Юга, на который рассчитывал.

Эксперты уточнили, что ПМЭФ, который в 1997 году задумывался как «Русский Давос» превратился в последние годы в антизападную трибуну.

«В целом, ничего нового [не было сказано], если не учитывать более безрадостный диагноз, который по мере хода дискуссии выносился о состоянии западных держав», — подчеркнули аналитики.



Итальянское агентство ANSA признало, что на ПМЭФ была представлена новая экономическая модель, опирающаяся на новые союзы и инновационные проекты и учитывающая утрату Западом доминирующей роли на планете.

В американском агентстве Associated Press отметили, что огромные государственные расходы на военную технику и большие выплаты солдатам-добровольцам дали сильный толчок экономике.