Собянин оценил итоги Петербургского экономического форума

Москва заключила несколько важных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его итоги Сергей Собянин подвел в интервью телеканалу «НТВ».

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«Вообще, форум — это место, где ставится какая-то финальная точка. Этому предшествует большая работа с компаниями, организациями, другими регионами. В этом году у нас несколько знаковых историй. В частности, подписано Соглашение с Центробанком о развитии цифрового рубля, что является революционным событием для городской экономики. Подписан целый ряд соглашений в области фармацевтической промышленности, очень крупные проекты. И такой, совсем для Москвы, наверное, необычный проект за последнее десятилетие — Соглашение с КамАЗом о создании первого в России роботизированного завода по производству малотоннажных грузовиков. Помните эти “бычки” зиловские, которые выпускали в советское время? Потом это все развалилось и превратилось в мечту. Сейчас мы уже на новой технологической платформе пытаемся возродить производство. Ну и ряд других соглашений, связанных с региональным развитием и так далее. В целом этот форум очень, на мой взгляд, позитивный и эффективный», — рассказал Мэр Москвы.



Благодаря совместной работе с крупными предприятиями — КамАЗом и ГАЗом — в столице практически с нуля создали инфраструктуру для электробусов. Сейчас Москва занимает первое место по уровню развития этого экологичного транспорта среди европейских городов. Кроме того, столица продолжает сотрудничать с заводом «Москвич», а также обновляет парк коммунальной техники.

Сергей Собянин добавил, что из-за ухода с российского рынка зарубежных производителей отечественный бизнес, в том числе московский, начал активно занимать освободившиеся ниши. В результате столичная продукция как никогда востребована, а рынок переживает инвестиционный бум.

«Кризис — это череда возможностей, не только череда проблем. Мы ответственны за то, чтобы это все пошло в дело, на пользу. Для этого мы должны не прекращая развивать инвестиционную, коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру. Мы должны администрировать так, чтобы бизнесу было легко работать в нашей стране, в нашем городе. И мы должны готовить кадры, потому что, как оказалось, у нас дефицит трудовых ресурсов. Поэтому Москва только в этом году на 50 процентов увеличивает прием в колледжи для подготовки профессионалов для наших предприятий, заводов и организаций. Все это вместе как раз и дает эту синергию», — отметил Сергей Собянин.



Мэр Москвы подчеркнул, что столица в шестой раз возглавила национальный рейтинг состояния инвестиционного климата потому, что приложила огромные усилия для привлечения бизнеса и выполнения задач Президента России. Город продолжит работать на экономику страны и благополучие россиян.