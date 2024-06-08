Названа дата проведения Восточного экономического форума в 2024 году

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 3-6 сентября 2024 года во Владивостоке. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин пригласил представителей Китая на Восточный экономический форум.

По его словам, на ВЭФ китайские партнеры смогут обсудить с российскими коллегами перспективы сотрудничества, в том числе на территориях с льготами для внешних инвесторов.