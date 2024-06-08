Захарова призвала Запад «заплатить по долгам»

Западные страны не любят платить по долгам, отметила представитель МИД России Мария Захарова на полях ПМЭФ. Она добавила, что времена изменились и следует начать общественную дискуссию о том, как Запад будет компенсировать Африке «годы издевательств и эксплуатации», пишет РИА «Новости».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. На заседаниях участники поднимают вопросы становления многополярного мира, энергетики, экономики.

«На мой взгляд, нужно действительно обсуждать, каким образом Запад должен компенсировать Африке серьезно по-настоящему столетия ее эксплуатации, изничтожение ее народонаселения, грабеж ее ресурсов», — отметила Захарова.



Дипломат подчеркнула, что Запад не любит платить по долгам, не желает возвращать награбленное, не признает себя виновным ни в чем. Вместе с тем, пояснила представитель МИД, времена настали другие, каждая страна получила возможность говорить.

Захарова: Запад одержим доминированием, его мировоззрение никто не разделяет

БРИКС дает возможность странам через свое участие получать истинное равноправие и возможность высказать свою позицию, констатировала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что мировому сообществу необходимо задать США вопрос о том, когда они рассчитаются по собственным долгам перед другими странами.