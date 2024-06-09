Страны Запада строили козни и перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), но Россия выстраивает отношения с мировым большинством. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью на полях ПМЭФ.

"Да, западники всегда будут строить козни. И здесь, [на форуме], и когда мы едем куда-то. Нам не дают визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты, не давать посадки. Или уже теперь дошли до того, что не дают даже пролетать в воздушном пространстве. А мы занимаемся конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым большинством", - сказала она, отвечая на вопрос, пытался ли Запад препятствовать проведению форума.



Захарова рассказала о шокировавшем западных журналистов заявлении Путина

"Честно говоря, я думаю, что об этом очень хорошо знают организаторы, а у нас другая была повестка. В большей степени концентрировались на конструктиве", - добавила дипломат.



Так, она напомнила, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на площадку форума сразу после африканского турне, во время которого посетил Гвинейскую Республику, Республику Конго, Буркина-Фасо и Республику Чад, причем в последних двух странах российский министр побывал впервые.

"Вот там как раз и развивается то, что мы называем многополярностью, причем об этом говорят все. И все говорят о том, что без России никакой многополярности бы не было", - указала Захарова.



По ее словам, движущей силой формирования этого нового миропорядка является именно Россия. Так, она обратила внимание, что по российской инициативе возникли форматы РИК (Россия - Индия - Китай) и БРИКС.