Евро рухнул после выборов во Франции

Евро упал до самого низкого уровня за месяц после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента и досрочном голосовании после выборов в Европейский парламент. Данное решение было принято на фоне поражения его партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент. Единая валюта упала на 0,5% вместе с фьючерсами на европейские акции и французскими облигациями, сообщает Bloomberg.

Победа крайне правых в общеевропейском голосовании, как и ожидалось, побудила Эммануэля Макрона объявить внеочередное голосование в попытке остановить подъем своей соперницы Марин Ле Пен.

Одновременно Социал-демократическая партия канцлера Германии Олафа Шольца потерпела серьезное поражение, хотя фьючерсы на 10-летние облигации страны практически не отреагировали на это.