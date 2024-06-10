Пилотный запуск оператора «Северного завоза» запланирован на 2025 год

Единый морской оператор «Северного завоза» заработает в пилотном режиме уже в 2025 году. В качестве полигона для испытания нового механизма обеспечения удалённых территорий всем необходимым выбрана Чукотка.

Правительство Чукотского автономного округа подписало соглашение о сотрудничестве с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Этот шаг направлен на реализацию положений Федерального закона «О северном завозе», касающихся деятельности единого морского оператора северного завоза. Документ был подписан губернатором Владиславом Кузнецовым, министром Алексеем Чекунковым и генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым на Петербургском международном экономическом форуме.

Согласно соглашению, стороны обязуются подготовить запуск единого морского оператора (ЕМО) для доставки грузов северного завоза, который начнет функционировать в 2025 году. Чукотский автономный округ выбран для пилотного проекта. В рамках сотрудничества стороны будут разрабатывать маршруты и графики движения судов в навигационный период, учитывая различные типы грузов, которые будут перевозиться по акваториям Северного морского пути и из портов Дальнего Востока.

ЕМО будет выполнять регулярные каботажные перевозки между морскими портами по льготным тарифам для грузов северного завоза, перечень которых утвержден Правительством РФ. Маршруты рейсов будут определяться федеральным координатором северного завоза (Минвостокразвития России) на основе предложений ЕМО.

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов отметил, что сотрудничество с «Росатомом» улучшит систему доставки грузов в регион, подчеркнув два ключевых аспекта: обеспечение достаточного количества флота для перевозки грузов и горизонт планирования на три года. Он добавил, что стоимость фрахта будет ежегодно корректироваться только на уровень инфляции, что стабилизирует как систему доставки, так и цену. «Росатом» будет отвечать за всю логистику, начиная с загрузки на корабль до выгрузки груза. Позитивные изменения жители Чукотки должны ощутить уже в 2025 году.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подчеркнул, что северный завоз представляет собой сложную логистическую задачу, усложняемую ледовой обстановкой. Основные объемы жизненно важных грузов доставляются водным транспортом, причем окно для их доставки в отдельные районы ограничено несколькими неделями в году.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что приоритетом при запуске ЕМО является надежность поставок и стабилизация стоимости транспортировки грузов северного завоза. Он отметил, что корпорация всегда берется за самые сложные задачи, и пилотный проект начнется в одном из самых трудных регионов как в логистическом, так и в природном плане. Успешное выполнение этой задачи на Чукотке позволит в будущем распространить опыт на другие регионы, заинтересованные в подобной услуге.

Закон о северном завозе был разработан по поручению Президента России Владимира Путина. Документ определяет основные понятия, категории грузов и полномочия органов власти, а также критерии территорий северного завоза. Он предусматривает четкое распределение полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властями. Единым федеральным координатором северного завоза будет Минвостокразвития РФ. Законом вводится понятие единого морского оператора северного завоза, которым станет юридическое лицо, определенное Правительством. Срок его полномочий составит 15 лет.