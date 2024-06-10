В России прошел первый эксперимент по маркировке детского крема

Первый эксперимент по маркировке детского крема успешно прошел в России. Коды были нанесены на товары кубанского производителя, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак").

"Успех эксперимента всегда зависит от подхода к его подготовке всеми участниками. Кубанская компания "Аванта" подошла к вопросу комплексно, заранее проработав все нюансы с интегратором. Поэтому тестирование прошло без сложностей, и участники получили ожидаемый результат", - отметила руководитель товарной группы "Косметика и бытовая химия" ЦРПТ Варвара Михайлова.



По словам представителя компании "Аванта", которые приводит ЦРПТ, на производстве решили заранее проверить процесс маркировки, чтобы быть готовыми к обязательному этапу и продолжать предлагать покупателям качественную, безопасную и эффективную косметику.

"В эксперименте мы тестировали несколько способов нанесения, и будем рассматривать данные технологии для внедрения, так как считаем их наиболее эффективными и простыми в использовании", - добавил он.



Отмечается, что за несколько дней было развернуто и протестировано комплексное решение, состоящее из оборудования и программного обеспечения Trace-X интегратора "Би ай решения". Коды маркировки на увлажняющий детский крем были нанесены двумя методами: типографским и методом этикетирования.

Эксперимент по маркировке отдельных видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии проходит в России с 15 января 2024 по 28 февраля 2025 года. Участие в эксперименте добровольное и бесплатное для участников оборота. В ходе пилота будет апробироваться нанесение кодов на различные виды косметики и бытовой химии, такие как средства для макияжа, ухода за волосами, зубные пасты и другие товары.