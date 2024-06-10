Экспорт рыбы из Приморья и Сахалина значительно увеличился

Пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора зафиксировала увеличение экспорта рыбы из Приморского края и Сахалинской области в Китай с начала 2024 года. Показатель вырос на 21%, или на 92 тыс. тонн, к уровню аналогичного периода 2023 года, передает ТАСС.

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Подчеркивается, что с начала 2024 года 476,169 тыс. тонн рыбы экспортировали в Китай из Приморья и Сахалина. За аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 384,498 тыс. тонн.

В ведомстве указали на неуклонную корректировку динамики по экспорту рыбы с 2023 года. Сообщается, что еще тогда существенную долю в закупках рыбы кроме Китая занимала Республика Корея. При этом в настоящее время фиксируется сокращение объема отгружаемой туда рыбы. Ситуация связана с целым комплексом факторов, говорится в публикации. Конкретных данных в ведомстве не привели.

Ранее заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов заявил, что ограничения на вылов воблы планируется не только продлить в 2025 году, но и ужесточить. По его словам, популяция такого вида рыбы может достаточно быстро восстановиться, она плодовита, хорошо выживает.