Нефтегазовые доходы России взлетели

По итогам первых пяти месяцев 2024 года нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли на 73,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 4,95 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов (Минфина).

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Уточняется, что это — предварительная оценка ведомства, окончательные результаты станут известны позже. В ведомстве объяснили резкий рост нефтегазовых доходов бюджета в первую очередь ростом биржевых цен на российскую нефть. На этом фоне поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет сложилось на уровне, превышающем их базовый размер. Подобная динамика, как прогнозируют в ведомстве, сохранится и в ближайшие месяцы.

При этом суммарный объем дополнительных нефтегазовых доходов (направляются в Фонд национального благосостояния), напротив, может снизиться по итогам 2024 года. Это будет обусловлено изменением прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете.

Ранее в Минфине сообщили о росте суммарных доходов российского бюджета на 45,5 процента по итогам января-мая. За первые пять месяцев показатель увеличился примерно до 14,3 триллиона рублей. Объем ненефтегазовых доходов казны за этот период времени вырос на 34,1 процента в годовом выражении и достигли уровня в 9,3 триллиона рублей.