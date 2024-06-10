Филиппины захотели «обменяться» с Россией продуктами

Филиппинский посол в России Игорь Байлен заявил о заинтересованности Филиппин в закупках у России мяса и поставках ей морепродуктов. Соответствующей информацией он поделился на ПМЭФ, передает РИА Новости.

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Как отметил Байлен, у России «огромная территория, что делает ее лидером в сельском хозяйстве». Он указал на наличие у Филиппин желания «воспользоваться преимуществом российского лидерства в этой сфере».

«Мы работаем над взаимными поставками и хотели бы, чтобы российское мясо экспортировали на Филиппины, а филиппинские морепродукты - в Россию», - отметил посол.



Ранее доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил «Газете.Ru», что цены на мясо в России вырастут на 5-10% к концу 2024 года, если социально-экономическая ситуация будет стабильна. По его словам, вклад в повышение цен на мясо внесут несколько факторов, среди которых курс рубля.