Решение Макрона обвалило рынок акций Франции

Решение президента Франции Эммануэля Макрона о роспуске Нацсобрания и назначении на 30 июня и 7 июля новых выборов, принятое на фоне неудачи его партии «Возрождение» на голосовании в Европарламент, привело к обвалу на местном рынке акций, пишет РБК.

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Индекс CAC 40, в который входят 40 крупнейших компаний, чьи бумаги котируются на бирже Euronext Paris, упал на открытии торгов в понедельник на 2,37 процента — до 7812,52 пункта. На момент написания материала индекс снижался на 1,68 процента, до 7867,46 пункта.

Падение CAC 40 связано с резко отрицательной динамикой стоимости акций крупных французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole, которые на минимуме теряли от 4 до 7,5 процента стоимости. Подешевели и французские 10-летние гособлигации — их доходность приблизилась к самому высокому в этом году уровню — около 3,19 процента.

Распродажи в акциях французских компаний начались после объявления Макроном первых с 1997 года досрочных парламентских выборов. За несколько минут до его обращения с призывом принять такое решение выступил Жордан Барделла, глава партии «Национальное объединение», набравшей на выборах в Европарламент во Франции почти треть голосов избирателей.