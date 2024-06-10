СМИ: танкер с нефтью из РФ показал новый путь обхода нефтяных санкций

Впервые российский нефтяной танкер, подпавший под американские санкции, совершил секретную передачу своего груза на другое судно. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению издания, это свидетельствует о том, что Москва не исчерпала запасы ухищрений для обхода санкций США в отношении ее танкерного флота.

Танкер SCF Primorye компании «Совкомфлот» был внесен в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в октябре прошлого года. После этого он около полугода не загружался нефтью.

Однако в конце апреля судно зашло в российский черноморский порт Новороссийск, приняло на борт груз нефти марки Urals и отправилось в 7500-мильный рейс в район, находящийся примерно в 70 милях к востоку от побережья Сингапура. После достижения точки маршрута, судно выключило транспондер и передало загруженный в него груз второму судну — Ocean Hermana. Издание оценило переданный объем топлива в 1 млн баррелей нефти.

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По данным агентства, такой трюк позволяет покупателю нефти полностью дистанцироваться от санкционных проблем, поскольку формально он не имел дела с подсанкционными товарами и компаниями.

«Доставка этой нефти, скорее всего осуществлялась, в Китай, учитывая район передачи груза», — пишет издание.



С октября лишь одно из 40 санкционированных OFAC российских танкеров было исключено из списка ограничений.

До этого на Западе признали бесполезность антироссийских санкций.