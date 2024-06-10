Популярному стройматериалу предрекли резкое подорожание

Дагестанский камень может подорожать на 200 процентов из-за того, что Минприроды аннулировало лицензию ПК ДКСМ — старейшего завода по добыче известняка-ракушечника в Дербенте. Резкое подорожание популярного стройматериала спрогнозировало руководство предприятия, пишет Telegram-канал Mash.

При закрытии завода камень подорожает с одной тысячи рублей до трех-четырех за квадратный метр. Добыча сократится на 50 процентов.

В министерстве заявили, что лицензия была аннулирована из-за жалоб местных жителей на шум. Однако экспертиза, которую провела государственная лаборатория по запросу завода, не выявила нарушений. Опрос жителей также показал, что шум никому не мешает.

Руководство предприятия считает, что землю захотели отдать девелоперам. Территория располагается в двух километрах от Каспийского моря. В ДКСМ отметили, что план будущего жилого комплекса уже готов. Завод пытается оспорить решение Минприроды через суд.

Ранее в России спрогнозировали резкий рост ввоза цемента. По итогам 2024 года показатель может вырасти на 48,8 процента и достигнуть уровня в 5 миллионов тонн.