ЦБ Пакистана снизил ключевую ставку

Комитет по денежно-кредитной политике Государственного банка Пакистана (Центробанк) снизил ключевую процентную ставку на 150 базисных пунктов (б. п.), до 20,5%.

Решение принято в связи с замедлением инфляции, которая достигла в мае 30-месячного минимума в 11,8%.

"Снижение инфляции в мае оказалось лучше, чем ожидалось. Основное инфляционное давление также спадает на фоне жесткой денежно-кредитной политики, поддерживаемой бюджетной консолидацией", - заявил Центробанк.



В то же время он отметил сохранение некоторых рисков краткосрочного повышения инфляции, связанных с неопределенностью в отношении будущих корректировок цен на энергоносители. По оценке Центробанка, реальный рост национального ВВП остается умеренным на уровне 2,4%, при этом восстановление уровня производства в промышленном секторе частично компенсирует сильный рост в сельском хозяйстве. Сокращение дефицита текущего счета помогло увеличить валютные резервы страны примерно до $9 млрд, несмотря на крупные выплаты по долгам.

Реальная процентная ставка по-прежнему остается положительной, что важно для продолжения направления снижения инфляции к среднесрочному целевому уровню в 5-7%.