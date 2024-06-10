Цены на нефть резко выросли

С начала дня августовские фьючерсы нефти марки Brent выросли более чем на два процента, полностью отыграв все падение прошлой недели, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 19:30 мск стоимость сорта составляла 81,48 доллара за баррель. Нефть WTI торгуется на уровне 77,5 доллара (плюс 2,6 процента).

Как отмечает Reuters, на такой результат влияет повышение ожиданий по спросу на топливо этим летом. В Goldman Sachs ожидают, что в третьем квартале Brent подорожает до 86 долларов за баррель.

Последние три недели цены на нефть снижались на опасениях, что многолетнее соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти даст трещины к концу года, и отдельные страны начнут повышать добычу, что приведет к росту предложения.

Ранее вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2024 дал прогноз, что в 2024 году цены на нефть останутся в интервале от 80 до 85 долларов за баррель.