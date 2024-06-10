Испания нарастила закупки российского газа

По данным испанской энергетической компании Enagаs, в мае 2024 года Испания импортировала из РФ 6 416 ГВт·ч СПГ, что составляет 23% от общего объема поставок за месяц.

Россия уступила первое место Алжиру, но опередила другие страны, став вторым по значимости поставщиком СПГ в Испанию. За первые пять месяцев 2024 года Испания закупила у России 33 269 ГВт·ч газа, передает ТАСС.

В 2023 году Испания импортировала из России 72 690 ГВт·ч СПГ, это на 35% больше, чем в 2022 году.

Посол РФ в Мадриде Юрий Клименко заявил, что разрыв долгосрочного контракта с Россией невыгоден Испании как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения энергетической безопасности.