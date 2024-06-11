Мелитопольская черешня приехала в Москву и Петербург

Новый урожай черешни из Запорожской области появился на прилавках Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства России.

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«В Запорожье <…> валовый сбор черешни в этом году станет рекордным. Новый урожай уже поступает на рынки других субъектов страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в Минсельхозе.



В районе Мелитополя в садах выращивают и красную, и черную черешню. В советские времена черешня из Запорожской области считалась одним из знаковых продуктов, подобно арбузам из Херсонской области.

До этого заместитель губернатора региона Владимир Боделан заявил, что Херсонская область приветствует приход нового бизнеса в регион.

Среди преимуществ Херсона Боделан выделил выгодное географическое положение, что позволяет собирать богатый урожай. Кроме того, замгубернатора напомнил, что в регионе действует свободная экономическая зона.