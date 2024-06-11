Россия предложила дружественным странам расчеты по-новому

Россия предлагает странам, входящим в БРИКС и партнерам объединить механизм трансграничных платежей на расчетной платформе BRICS Bridge, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление главы Минфина РФ Антона Силуанова.

По его словам, страны могли бы рассчитываться цифровыми активами Центробанков, привязанными к нацвалютам. Министр указал, что регуляторы выпустят цифровые финансовые активы (ЦФА) по аналогии с токенами. Для обеспечения ЦФА рассматриваются разные предложения. Например, предлагается привязать их стоимость к национальным валютам стран-участниц БРИКС.

Компании смогут применять эту инфраструктуру в качестве альтернативы традиционным расчетам. При этом для стран БРИКС не предполагается создание единого расчетного инструмента. Речь идет только об использовании современных решений для упрощения процедур расчетов.

В настоящее время инициатива находится на стадии глубокой проработки. Ведутся работы по созданию концепции, формируются списки возможных участников проекта. Предложение носит долгосрочный характер. Планируется поэтапная реализация проекта.

О создании финансовой платформы для БРИКС ранее говорил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Рассматривается несколько вариантов. В частности, расчеты в стейблкоинах или создание платформы, объединяющей финансовые системы ее участников (BRICS Bridge). Обсуждалась также возможность объединения национальных систем передачи финансовых сообщений.