Россия предложила странам БРИКС новый механизм расчетов

Россия предложила партнерам и дружественных планам механизм трансграничных платежей на базе расчетной платформы BRICS Bridge, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Суть механизма заключается в следующем: центральные банки будут выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), аналогичные токенам, передают «Ведомости».

Стоимость ЦАФ должна быть привязана к национальным валютам стран. Такую инфраструктуру участники расчетов будут применять для проведения платежей в качестве альтернативы традиционным расчетам.

Силуанов пояснил, что речь не идет о создании единого расчетного инструмента для стран БРИКС. Суть заключается в использовании современных технологий для совершенствования расчетов.

План находится в стадии глубокой проработки, добавил глава Минфина.

Напомним, президент Владимир Путин заявлял о формировании независимой платежной системы по линии БРИКС.