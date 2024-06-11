На Украине оценили восстановление страны

Украинский премьер Денис Шмыгаль оценил восстановление страны через внешние инвестиции в ежегодные транши на сумму от $10 до $30 млрд на протяжении ближайших десяти лет.

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«Для нас важно, чтобы поддержка партнеров была прогнозируемой, ритмичной и стабильной... Украине потребуется от $10 до $30 млрд ежегодных инвестиций в ближайшие 10 лет», — написал он в Telegram.



Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предоставит Украине в июле первые €1,5 млрд доходов от активов России.

Она также убеждена, что новое большинство в ЕП будет «проевропейским и проукраинским».