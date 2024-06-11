Европейская страна вложит миллионы евро в украинскую экономику

Власти Италии намерены продолжать инвестировать денежные средства в украинскую экономику для ее полного восстановления. Новый пакет финансовой помощи составит 140 миллионов евро, заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни. Его слова приводит ТАСС.

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Как уточнил он, вышеуказанная сумма будет направлена на различные цели. Речь идет в том числе о восстановлении уничтоженной и поврежденной инфраструктуры на Украине, финансировании добычи полезных ископаемых, а также сельскохозяйственного и гуманитарного секторов республики.

На этом фоне он добавил, что поддержка Украины со стороны Италии не ограничивается исключительно предоставлением военной помощи. Она распространяется в том числе на ряд ключевых отраслей экономики.

«Мы готовы инвестировать в Украину и предоставлять не только военную помощь», — резюмировал Таяни.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к настоящему времени в его стране уничтожено в общей сложности 80 процентов всей тепловой электрогенерации и треть производства гидрогенерации. Он добавил, что за последнее время в стране разрушению подверглись девять гигаватт энергетических мощностей. До этого аналитики Киевской школы экономики оценили ущерб украинской энергоинфраструктуре более чем в 56 миллиардов долларов.