Россия сократила добычу нефти

В июньском докладе ОПЕК+ говорится о снижении добычи нефти в России на 119 тысяч баррелей в сутки в сравнении с предыдущим месяцем. Объем составил 9,182 миллиона баррелей, передает агентство «Прайм».

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Добыча нефти в России в апреле была на уровне 9,301 миллиона баррелей в сутки. При этом данных по добыче конденсата в России пока нет.

ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год общий предельный уровень добычи достигает порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки.

Ранее издание Yahoo! Finance сообщило, что, согласно прогнозам аналитиков Goldman Sachs, стоимость нефти этим летом повысится в связи с ростом спроса на транспортировку и охлаждение в летнее время. По обновленным оценкам экспертов, стоимость нефти марки Brent может достичь $86 за баррель, что почти на 7% выше текущих уровней.