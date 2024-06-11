Всемирный банк сделал прогноз по экономике России в 2024 году

Всемирный банк в положительную сторону скорректировал прогнозы по росту ВВП России в 2024-2025 годах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад ВБ о перспективах развития экономики планеты.

Согласно документу, в в 2024 году Россию ожидает экономический рост на 2,9%, в 2025 году - на 1,4%, в 2026 году - на 1,1%. Ранее ВБ прогнозировал рост экономики РФ в 2024 году на 2,2%, в 2025 году - на 1,1%.

Эксперты отметили, что производство военной продукции продолжит поддерживать активность.

По их оценке, тенденция на перенос торговли из Европы в Азию, ее переориентации на Китай в ближайшие годы сохранит актуальность.

В Европе, по мнению аналитиков, ситуацию омрачает геополитическая напряженность, связанная с конфликтом на Украине.

Также украинский кризис сохраняет риски для сырьевых рынков, включая поставки нефти и зерна, констатировали в ВБ.