Минсельхоз призвал не допускать резких скачков цен на мясо

Минсельхоз РФ призывает представителей бизнеса следить за стоимостью мяса и не допускать резких скачков цен. Об этом сообщила пресс-служба министерства по итогам совещания с ключевыми производителями мяса и представителями отраслевых союзов под председательством заместителя главы ведомства Максима Титова.

"Максим Титов напомнил участникам совещания о необходимости следить за стоимостью мяса и не допускать резких скачков. При этом важно учитывать политику торговых сетей, чтобы эта продукция оставалась доступной для потребителей в период высокого сезонного спроса", - говорится в сообщении.



Представители бизнеса подтвердили, что продолжат работать над обеспечением стабильной ситуации на рынке мяса. Как отмечалось на совещании, сейчас наблюдается незначительный сезонный рост цен на мясо, характерный для теплого времени года. Продукция в зависимости от вида подорожала у производителей за последний месяц на 0,5% - 3%.

"По оценкам отраслевых союзов, в ближайшее время цены начнут традиционно снижаться", - отметили в Минсельхозе.



По данным министерства, в текущем году отмечается положительная динамика в мясном животноводстве. В январе-апреле объемы производства скота и птицы на убой увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 4,5 млн тонн. В том числе производство крупного рогатого скота выросло на 9,4%, до 378,2 тыс. тонн, а свиней - на 8%, до 1,9 млн тонн.