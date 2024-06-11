На Украине заявили о нелегальном экспорте зерна

Большая часть зерна из Украины экспортируется нелегально, из-за чего страна ежегодно теряет миллиарды гривен. Такое заявление сделал заместитель генпрокурора страны Дмитрий Вербицкий, передает ТАСС.

Он назвал данную ситуацию «проблемой».

«Потому что большая часть зерна идет нелегально. Не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет. Страна теряет миллиарды гривен», — отметил Вербицкий.



По его словам, ранее удалось предотвратить вывоз из Украины свыше 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, купленной за наличные средства, а предприятие уклонилось от уплаты налогов на 32 миллиона гривен (около 790 тысяч долларов).

Это также подтвердил прокурор Максим Олефир, подчеркнувший, что данный случай не является единичным и зерно нелегально вывозят грузовиками, железной дорогой и морем.