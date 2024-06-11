В США заявили о новом пакете санкций против России

G7 примет на саммите в Италии новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Во Франции заявили, что санкции против РФ ослабили доминирование Запада

«Мы продолжим повышать издержки для российской военной машины и на этой неделе объявим о введении впечатляющего пакета новых санкций и мер экспортного контроля», — цитирует его ТАСС.



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что страны G7 и ЕС обсуждают введение санкций против банков третьих стран, использующих аналог системы SWIFT от Центробанка России.