G7 объявит о новых шагах по использованию замороженных активов РФ

Страны «Большой семерки» (G7) на предстоящем в Италии саммите объявят о новых шагах по использованию Западом замороженных суверенных активов РФ в интересах Украины, рассказал на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Чиновник заметил, что США продолжат «повышать издержки для российской военной машины».

В Киеве пожаловались на недостаток замороженных активов РФ

По его словам, на этой неделе будет объявлено о введении «впечатляющего пакета» новых санкций и мер экспортного контроля, а также о новых шагах по использованию замороженных активов РФ

«Мы объявим о новых шагах по извлечению пользы из замороженных суверенных российских активов в интересах Украины, чтобы помочь ее восстановлению», — подчеркнул Кирби.



Напомним, что на этой неделе в Европе пройдут три конференции по украинской проблеме: по восстановлению Украины в Германии, по «формуле мира» Владимира Зеленского в Швейцарии и саммит G7 в Италии.

В ходе встреч лидеры западных стран намереваются обсудить сценарии разрешения украинского кризиса, введение новых санкций против России, использование суверенных активов РФ, выделение средств Киеву.