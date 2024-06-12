Бразилия изучает возможность расчетов в нацвалютах за нефть из России

Бразилия рассматривает возможность использования национальных валют в расчетах за нефть и газ, импортируемые из России, заявил "Известиям" министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.

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"Платежи между Бразилией и РФ в нацвалютах еще не реализованы, но такая возможность изучается. <...> Этот механизм, который позволит Бразилии платить за российский импорт, а России оплачивать наши товары, еще будет обсуждаться с министром финансов (Фернанду Аддадом - прим. ТАСС). Таким образом, бразильские компании будут платить за газ и нефть из РФ через механизм нацвалют", - сказал дипломат.



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Виэйра подчеркнул, что расчеты в национальных валютах будут применяться не только к нефти и газу, но и к любым другим товарам из России.