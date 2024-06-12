В России продажи футбольных симуляторов выросли на 55% перед ЧЕ-2024

В России продажи футбольных симуляторов выросли на 55% по сравнению с предыдущим годом, сообщили ритейлеры. Речь идет о проектах EA Sports FC, а также eFootball и Football Manager, пишут «Известия».

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Рост спроса на футбольные симуляторы объясняется желанием россиян быть причастными к чемпионату Европы по футболу, который начинается 14 июня в Германии, считают опрошенные газетой эксперты.

«За апрель – май 2024-го продажи футбольных симуляторов на маркетплейсе выросли на 55% и 51% в штучном и денежном выражениях соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек остался на уровне 2023-го, — сообщили в пресс-службе Ozon.



Аналогичную ситуацию подтвердили в маркетплейсе Wildberries. По их данным, россияне стали активнее покупать цифровые версии EA Sports FC и FIFA.

До этого президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил о создании нового футбольного симулятора FIFA в сотрудничестве с неназванной студией. В течение почти 30 лет франшизу разрабатывали совместно с компанией EA. По слухам, в создании нового футбольного симулятора FIFA участвует компания 2K, известная своей серией баскетбольных игр NBA 2K. В мае 2022 года ФИФА прекратила многолетнее сотрудничество с компанией Electronic Arts (EA), которая выпускала игры по этой франшизе с 1993 года.

Ранее на PS5 стала доступна бесплатная белорусская игра, которую финансировал Роналду.