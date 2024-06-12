Эксперт сделала прогноз курса доллара до конца недели

Рынок перед праздником не определился с направлением, после Дня России до конца недели курс доллара должен быть в пределах 88-90 рублей.

«Во вторник, 11 июня, российский фондовый рынок, открывшись снижением, во второй половине дня сменил динамику на смешанную, хотя на низких оборотах. Индекс Мосбиржи немного вырос, на 0,02%, а валютный индекс РТС упал на 0,57%. Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики до 2,9% в текущем году и до 1,7% в 2025 году, что создало определённый позитивный фон российскому рынку акций. Однако в преддверии завтрашнего решения ФРС по процентным ставкам и накануне завтрашнего праздника в России многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль», - сообщила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.



Мировые резервные валюты попытались скорректироваться вверх по отношению к рублю, но не у всех эти попытки удались. Доллар США вырос на 47 коп. до 89,12 руб., а евро снизился на 4 коп. до 95,61 руб. Юань подорожал на 2 коп. до 12,28 руб.

«Цена нефти Brent снизилась на 0,22% до $81,45 за баррель, видимо, в связи с тем, что в сегодняшнем докладе ОПЕК дефицита нефти в текущем году не прогнозировалось. Золото выросло в цене на 0,24% до $2332,5 за тройскую унцию. Мы ожидаем, что после праздника индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3100-3200 пунктов. Доллар может торговаться в интервале 88-90 руб., евро - в коридоре 95-97 руб., юань – в диапазоне 12,1-12,5 руб», - сделала прогноз аналитик.



Курс доллара в режиме онлайн смотрите на этом графике

Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня к рублю на 12 июня.

ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 89,0214 рубля, курс евро — 95,7391 руб.

Курс юаня составит завтра 12,2310 руб.

Согласно ЦБ доллар вырос к рублю на 3 копейки, евро — на 10 копеек, а китайский юань поднялся на 1 копейку по сравнению с официальным курсом вторника.