Индексы Мосбиржи и РТС перешли к уверенному росту

Индексы Мосбиржи и РТС после снижения в начале торгов перешли к уверенном росту, свидетельствуют данные биржи.

По данным на 13:10 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,45%, до 3 185,81 пункта, индекс РТС - на 0,45%, до 1 137,77 пункта.

Ранее, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,06%, до 3 173,52 пункта, индекс РТС - на 0,05%, до 1 132 пункта. Однако к 10:25 мск индекс Мосбиржи перешел к росту до 3 174,43 пункта (+0,09%), индекс РТС находился на уровне 1 133,7 пункта (+0,09%).

12 июня Минфин США ввел санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра, входящего в состав группы "Московская биржа". В связи с этим Мосбиржа сообщила, что с 13 июня приостанавливает торги долларом и евро. Банк России объявил, что граждане и компании могут покупать и продавать доллары и евро, несмотря на санкции, для определения курсов доллара и евро к рублю регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.