ЦБ РФ после санкций на Мосбиржу впервые установил официальные курсы валют

Банк России в четверг, 13 июня, впервые после введения санкций на Мосбиржу, опубликовал курсы: доллар — 88,21 рубля, евро — 94,83, юань — 12,04. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в ЦБ сообщили, что организация с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

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Анализ показал, подчеркнули в пресс-службе, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке.

В ЦБ уточнили, что резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской Бирже предусмотрены Указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года.