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Путин продлил запрет на поставку нефти по потолку цен Запада до конца года

Президент Владимир Путин продлил запрет на поставку Россией нефти и нефтепродуктов по установленному Западом потолку цен до конца 2024 года.

Путин продлил указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть
© РИА Новости

Президентский указ опубликован и вступил в силу.

27 декабря 2022 года Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение Соединёнными Штатами и другими странами потолка цены на российскую нефть.

Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.

Указ в том числе предполагает отказ от работы с трейдерами, которые используют лимит.

Экономика
Владимир Путин