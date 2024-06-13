Санкции против Мосбиржи угрожают денежным переводам за границу

Новый пакет западных санкций в отношении Мосбиржи может нести ограниченные, но не до конца определенные риски не только для внутреннего валютного рынка России и внешнеторговых операций российского бизнеса, но и для персональных переводов россиян, живущих за пределами страны или отправляющих деньги заграничным родственникам.

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Коллапса системы денежных переводов не произошло, но как минимум одна страна временно ограничила прием средств из России — Кыргызстан. Как пишет Forbes, операции приостановила «значительная часть» киргизских банков: кто-то сослался на «технические работы», кто-то на «волатильность курса», кто-то вообще не стал объясняться.

О тревогах банков в близлежащих государствах рассказывает председатель правления Национального платежного совета Александр Линников:

«Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) проводит достаточно энергичную кампанию, направленную на то, чтобы склонить банки-корреспонденты российских кредитных организаций к отказу от сотрудничества с российскими партнерами. И, как мы видим, это зачастую удается. Несмотря на то что введение так называемых вторичных санкций за сотрудничество с подсанкционными российскими лицами, российскими компаниями, российскими клиентами практически не применялось, угроза вторичных санкций рассматривается банками ряда стран как достаточно существенный риск, поэтому они делают выбор в пользу того, чтобы воздержаться от работы с российскими партнерами. Переводы в долларах и евро за пределы Российской Федерации уже обходятся достаточно дорого. Банки и платежные системы регулярно повышают комиссии, количество банков, которые осуществляют такие переводы, постепенно сокращается, поэтому, к сожалению, следует ожидать только удорожания переводов в иностранной валюте за пределы Российской Федерации».



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Сигналов об аналогичных мерах на других популярных направлениях денежных переводов не поступало, но слабину дала популярная система трансграничных платежей «Золотая Корона». 13 июня фактический курс сервиса для отправки средств за границу в долларах поднимался как минимум до 107 рублей за единицу американской валюты, то есть чуть ли не на 20% выше биржевого. Уже к вечеру ситуация по большей части нормализовалась — курс «Короны» опустился до 95 рублей за доллар, что в целом соответствует цифрам до санкций против Мосбиржи.

О сохранившихся методах персональных переводов за границу на примере Грузии рассказывает журналист Николай Левшиц:

«Юнистрим» долго был одним из лидеров, входил в топ-2, наверное, по сумме переводов. «Юнистрим» ушел, осталась «Золотая Корона». Сейчас с Мосбиржей непонятно — вчера «Золотая Корона» продавала по какому-то очень невыгодному курсу. Потом вообще пропала кнопка перевода в Грузию, она перестала появляться в приложении. Пользователи очень сильно переживали. Но сегодня с утра она появилась, даже курс нормализовался: похуже, чем вчера, но все равно терпимый. Даже есть в Сбербанке возможность перевода в Грузию. Не знаю, как они это делают. Грузинский нацбанк говорил, что такого быть не может. Как все говорят, наверное, происходит перевод через третью страну. А так, остались «Золотая Корона» и криптовалюта. Криптовалюты в Грузии разрешены, ими пользуются. Нацбанк выдал лицензии нескольким операторам, и я знаю, что многие используют либо просто договариваются друг с другом. Есть проверенные люди. «Мы тебе перекинем рубли — ты нам лари, доллары, евро».



Как писало РБК со ссылкой на данные ЦБ, по итогам 2023 года объем валютных денежных переводов из России, которые совершили физлица, сократился почти в два раза по сравнению с 2022 годом — до 27 млрд долларов. Сообщалось, что трансграничные переводы физлиц в рублях тогда же выросли на 25% — до 1,2 трлн рублей.