Финансист объяснил, почему доллар больше никогда не будет стоить 30 рублей

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с NEWS.ru заявил, что доллар по 30 рублей или по 200 рублей — фантазии тех, кто ничего не понимает в экономике. Эксперт подчеркнул, что курс валюты связан с общим состоянием экономики. По его словам, доллар может остановиться на уровне 60–70 рублей.

Доллар за 30 рублей или, наоборот, за 200 рублей — это фантазии тех, кто мало что понимает в экономике. Курс валюты связан с общим состоянием экономики. Пока мы видим, что никаких сильных колебаний со стороны американской экономики нет. Наверное, остановится на уровне 60–70 рублей за доллар, — пояснил экономист.



Беляев отметил, что рубль сильно недооценен по отношению к доллару. Экономист выразил мнение, что тем, кто не разбирается в экономике, вообще не стоит следить за курсом.

На данный момент существует гипотеза о том, что курс рубля может укрепиться по отношению к доллару. Но, конечно, ни о каких 30 рублях за доллар речи нет и быть не может. Тем, кто не разбирается в экономике, за курсом следить вообще не нужно, — добавил эксперт.



Экономист Никита Кричевский ранее заявил, что санкции США, введенные против МосБиржи и Национального клирингового центра России, не окажут существенного влияния на курс доллара в стране. Он также призвал не реагировать на скачки показателей и не совершать бездумных покупок.