В России с 1 июля вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь.

Минимальные цены на розничную продажу крепкого алкоголя вырастут с 1 июля 2024 года. Так, цена водки вырастет с 281 до 299 рублей, коньяка - с 517 до 556 рублей, бренди - с 375 до 403 рублей за 0,5 л, соответствующий приказ Минфина опубликован на официальном портале правовой информации.

Вместе с этим документ также включает в перечень напитков, для которых устанавливается минимальная розничная цена, ром. Его минимальная стоимость установлена на уровне 403 рубля за 0,5 л.

Вместе с повышением розничных цен с 1 июля также повысятся минимальные отпускные и оптовые цены у производителей. Так, минимальная отпускная цена на водку вырастет с 229 до 246 рублей, оптовую - с 238 до 256. Отпускная цена на бренди увеличится с 289 рублей до 311 рублей, оптовая - с 304 до 327 рублей, отпускная цена на коньяк - с 397 до 427 рублей, а оптовая - с 419 до 450 рублей.

В России подорожает вино из-за нового акциза

В апреле Минфин опубликовал проект приказа, который предлагал повышение минимальных цен на крепкий алкоголь с 1 июня 2024 года. Минимальные цены на алкоголь устанавливаются Минфином с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.