В России резко выросла разница курсов при покупке и продаже валюты

После введения Минфином США санкций в отношении Мосбиржи и прекращения торгов долларами и евро на этой площадке разница курсов при покупке и продаже валюты в крупнейших российских банках выросла в среднем до 10 рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

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Например, в Райффайзенбанке разница в курсе доллара на продажу и покупку накануне, 13 июня, составила 10,7 рубля. В свою очередь, в Юникредит Банке показатель достиг уровня в 16,7 рубля, а в Росбанке — 26 рублей, подсчитали эксперты.

Менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева напомнила, что еще в начале этой недели разница курсов при покупке и продажи валюты в России составляла в среднем от 50 копеек до 5 рублей. Однако за последнее время произошел существенный прирост. «Сейчас разница выросла до 10-20 рублей», — резюмировала она.

Минфин США ввел санкции против Мосбиржи 12 июня. После этого в российской площадке объявили о прекращении торгов долларами и евро.

Вслед за этим в Центробанке (ЦБ) заявили о приостановке торгов гонконгским долларом в целях снижения рисков и пообещали сохранить курс рубля рыночным. На фоне роста напряженности кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал россиянам не приобретать иностранную валюту в ближайшее время.