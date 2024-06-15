"Руспродсоюз" исключил дефицит яблок на российском рынке

Дефицита яблок на российском рынке не будет, профильные министерства и ведомства прорабатывают вопрос увеличения предложения импорта для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Об этом ТАСС рассказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

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"Дефицита яблок опасаться не стоит: профильные министерства и ведомства прорабатывают вопрос увеличения предложения импорта для полного обеспечения потребностей рынка", - сказал Леонов.



По словам эксперта, в России продолжается рост цен на яблоки как в оптовом, так и в розничном сегментах.

"В числе причин роста - сезонный фактор (сокращение запасов российских яблок), снижение импортных поставок и высокий уровень цен на импортные яблоки, что в том числе связано с девальвацией рубля", - пояснил он.



По данным ассоциации, средние оптовые цены на яблоки на прошлой неделе находились на уровне 69,4 руб./кг. За неделю они выросли на 3,6%, за месяц - на 16,8%, за год - на 46,4%.

В то же время розничные цены на яблоки на прошлой неделе составляли 149,3 руб./кг. За неделю они выросли на 3,1%, за месяц - на 8%, за год - на 28%.

"Основное влияние на цену яблок в новом сезоне, скорее, окажет рост себестоимости в связи с курсовой динамикой, удорожанием средств защиты, удобрений, оборудования, рабочей силы и логистики поставок", - полагает эксперт.



Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз снизил прогноз урожая яблок в России в 2024 году с 1,8 млн до 1,5 млн тонн из-за заморозков и прорабатывает с дружественными странами поставки дополнительных объемов яблок.