Названа сумма, которую страны G7 могут потерять при конфискации активов РФ

Стало известно, сколько денег страны G7 могут потерять при конфискации активов России
Стало известно, какую сумму денег страны «Большой семёрки» могут потерять при конфискации российских активов.
Согласно расчётам РИА Новости, объём прямых инвестиций в экономику РФ членов G7 по итогам 2022 года (более поздних данных на текущий момент нет) составил 82,8 млрд долл. США.
Крупнейшим инвестором в нашу экономику на тот момента являлась Великобритания – размер её активов оценивался в 18,9 млрд долл. Далее следуют ФРГ с 17,3 млрд, Франция с 16,6 млрд и Италия с 12,9 млрд.
В России допустили изъятие активов США
Вложения инвесторов из США в экономику РФ составляют 9,6 млрд долл., из Японии – 4,6 млрд долл., из Канады – 2,9 млрд долл.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», страны «Большой семерки» официально подтвердили намерение предоставить Украине кредиты на сумму порядка 50 млрд долл. к концу 2024 года. При этом, согласно заявлению G7, займы будут погашаться из доходов от российских замороженных активов.