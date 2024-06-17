Какие страны стремятся в БРИКС и почему

БРИКС существует уже почти 20 лет. Термин, ставший названием объединения, придумал еще в 2001 году экономист Джим О'Нилл, чтобы обозначить четыре экономики мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП - Бразилии, России, Индии и Китая. Первые контакты представителей этих стран состоялись в 2006 году на Петербургском международном экономическом форуме, от них и ведется отсчет истории объединения. А в 2009-м прошел первый саммит БРИК. После присоединения к нему ЮАР в 2011 году название было изменено на БРИКС.

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В таком виде экономическое объединение просуществовало до 2023 года. Идею расширения БРИКС высказал Китай. Предложение прозвучало в ходе совещания министров иностранных дел в мае 2022 года. К саммиту БРИКС, который прошел в ЮАР в августе 2023 года, заявки на вступление в объединение подали более 20 стран. Но в итоге приглашение получили лишь шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Пять из них официально стали членами БРИКС с 1 января 2024 года. Новые власти Аргентины решили отказаться от присоединения.

Первая встреча глав МИД БРИКС в новом формате прошла в Нижнем Новгороде 10-11 июня. В ходе обсуждений министры отметили значительный интерес стран с формирующимся рынком и развивающихся стран к присоединению к БРИКС. На сегодняшний день почти 30 стран выразили желание стать полноправным членом объединения или получить статус государства-партнера. В их числе: Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан. Правда, официально подали заявки на вступление лишь некоторые страны из этого списка. Так поступили Алжир, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Пакистан, Таиланд.

Как обратил недавно внимание глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, его страна желает присоединиться к "этому важному блоку", потому что он прилагает "огромные усилия по созданию нового миропорядка, основанного на стремлении к благополучию наших народов". По его словам, Венесуэла "обладает крупнейшими запасами нефти и газа, завидным геополитическим расположением, и, что самое главное, занимает твердую политическую позицию, полностью совпадающую с принципами БРИКС в строительстве нового мира, нового миропорядка, основанного на взаимодополняемости и солидарности".

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник со своей стороны указал на необходимость "объединить усилия против фрагментации международной торговой системы, против усиления протекционизма и введения незаконных односторонних принудительных мер". По его мнению, БРИКС способно на это. Страны, входящие в объединение, обладают "огромными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами, могут внести существенный вклад в построение более безопасного и процветающего мира". Как подчеркнул Алейник, Беларусь готова внести свой вклад в общие усилия, например, внести свою лепту в поддержание международной продовольственной безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства Таиланда Марит Сангиампхонг обратил внимание, что мир становится все более многополярным, и объединение БРИКС стало ключевым фактором этой трансформации. Таиланд разделяет мнение, что "для достижения целей, к которым мы все стремимся, этот формирующийся мировой порядок должен опираться на твердую приверженность многосторонности", - подчеркнул Сангиампхонг. Он высоко оценил роль БРИКС в отстаивании интересов развивающихся стран и содействии тому, чтобы мировая экономика стала более динамичной и инклюзивной. По словам министра, членство Таиланда в БРИКС будет способствовать развитию этой группы, и чем скорее произойдет расширение объединения, тем сильнее будет ее голос на мировой арене.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун еще в 2022 году, когда его страна подала заявку, отметил, что присоединение к БРИКС позволит избежать втягивания республики в "биполярные конфликты".

А президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объяснил стремление его страны стать членом БРИКС желанием получить доступ к новым мировым рынкам, инвестициям и технологиям.

Страны рассматривают БРИКС как площадку для диалога и взаимодействия на равных условиях, что делает ее крайне привлекательной.

Как обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, БРИКС не претендует на доминирование в мире, в отличие от Запада.