Стало известно, вырастут ли цены на кофе в стране

Россия в ближайшие три-четыре месяца не столкнется с ростом цен на кофе, заявил в беседе с aif.ru председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов. Он добавил, что в дальнейшем на ценовые показатели напитки будет влиять курс рубля.

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Мы импортируем сырье, и его запасы на складах рассчитаны минимум на 3-4 месяца. Кроме того, есть товарные запасы готовой продукции у производителей, есть запасы у розницы. Поэтому в ближайшие полгода ждать ценовых потрясений на кофе не стоит, — уточнил Карпов.



Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия напомнил, что примерно три месяца назад стоимость сорта кофе «Робуста» поднялась на исторический максимум. Аналогичная ситуация произошла и с сортом «Арабика». Однако в России, по словам Чантурии, произошло полное импортозамещение из-за того, что в стране переработка, фасовка, упаковка и прочее процедуры проходят на местных предприятиях. В противном случае кофе бы серьезно подорожал для российских покупателей.

Ученые из китайского университета Сучжоу ранее установили, что употребление двух-трех чашек кофе или чая в день позволяет офисному работнику продлить срок жизни. Они проводили исследование в течение десяти лет и привлекли 10 тысяч человек.